 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Сумах сгорел самый большой спортклуб
время публикации: 09:36
последнее обновление: 10:31
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

12 января в Сумах горел крупнейший спортивный клуб города, пожар не могли погасить в течение двух часов. Вероятной причиной возгорания могли стать неисправности электропроводки
Как рассказали очевидцы происшествия, пожар распространились очень быстро, буквально за несколько минут пламя охватило одно сооружение, а затем перекинулось на другое

12 января в Сумах горел крупнейший спортивный клуб города, пожар не могли погасить в течение двух часов. Вероятной причиной возгорания могли стать неисправности электропроводки, сообщает Znaj.ua.

Как рассказали очевидцы происшествия, пожар распространился очень быстро - буквально за несколько минут пламя охватило одно сооружение, а затем перекинулось на другое.

К счастью, обошлось без жертв, работники и посетители клуба успели выйти на улицу. Пожар тушили пять бригад спасателей, значительная часть здания выгорела дотла.

Клуб существует всего полгода. На момент возгорания в нем было минимум людей, поэтому вероятно, что к делу могли быть причастны конкуренты.

Напомним, ежегодно на пожарах в Украине погибает почти 2 тысячи человек.

facebook

Cсылки по теме:

В Черкассах горела баптистская церковь
// NEWSru.ua // Украина // 5 января 2017 г.

В Киеве горел экспериментально-механический завод
// NEWSru.ua // Украина // 4 ноября 2016 г.

На Полтавщине двое суток горела Лубенская свалка
// NEWSru.ua // Украина // 4 ноября 2016 г.

В ГСЧС рассказали, сколько спасли людей во время новогодних праздников
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Во Львове на заводе "Электрон" возник пожар
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Неизвестные сожгли музей-крыивку УПА под Львовом
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

В Кременчуге из-за пожара погибли два человека, в Житомирской области - полуторагодовалый мальчик
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2017 г.

В пожаре на рынке в Киеве погиб человек – ГСЧС. Работа метро возобновлена
// NEWSru.ua // Украина // 25 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:13
 В ресторане в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 13 января 2017 г.  

Последняя новость – 11:13

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017