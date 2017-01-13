В Сумах сгорел самый большой спортклуб

12 января в Сумах горел крупнейший спортивный клуб города, пожар не могли погасить в течение двух часов. Вероятной причиной возгорания могли стать неисправности электропроводки, сообщает Znaj.ua.

Как рассказали очевидцы происшествия, пожар распространился очень быстро - буквально за несколько минут пламя охватило одно сооружение, а затем перекинулось на другое.

К счастью, обошлось без жертв, работники и посетители клуба успели выйти на улицу. Пожар тушили пять бригад спасателей, значительная часть здания выгорела дотла.

Клуб существует всего полгода. На момент возгорания в нем было минимум людей, поэтому вероятно, что к делу могли быть причастны конкуренты.

Напомним, ежегодно на пожарах в Украине погибает почти 2 тысячи человек.

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