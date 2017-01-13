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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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На Херсонщине ракетные войска ВСУ провели спецучения
время публикации: 19:21
последнее обновление: 19:24
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На Херсонщине ракетные войска ВСУ провели спецучения
На Херсонщине ракетные войска ВСУ провели спецучения
На Херсонщине ракетные войска ВСУ провели спецучения

В Херсонской области украинские военнослужащие провели специальные тактические занятия при участии подразделения противовоздушной обороны Юг.

Об этом в пятницу 13 января информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

Занятия ракетчиков были посвящены отработке управления и взаимодействия разных подразделений. В частности бойцы провели аэрозольную маскировку при движущихся позициях, скрытое выдвижение в районе разворачивания подразделений ПВО.

В оборонном ведомстве отмечают, что особенностью этих учений стало работа военных также и ночью. Учения проводились в напряженном режиме с интенсивным применением имитационных воздушных целей.

"Следует отметить, что во время занятий военнослужащие, прошедшие боевую выучку в зоне проведения АТО и имеющие большой опыт боевого применения штатного вооружения, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря 2016 года в Херсонской области расчеты зенитно-ракетных комплексов подразделений Воздушных сил ВСУ осуществили успешные пуски 16 зенитных управляемых ракет средней дальности.

Учения вызвали возмущение у РФ - она считала, что ракеты будут запускать на ее территорию, и пригрозила Украине ракетным ударом по пусковым установкам.

В январе 2017-го Министерство обороны Украины решило сделать учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны регулярными.

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Пятница, 13 января 2017 г.  
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