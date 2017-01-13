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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Геращенко: на пунктах пропуска в зоне АТО сократились очереди
время публикации: 10:22
последнее обновление: 10:22
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Геращенко: на пунктах пропуска в зоне АТО сократились очереди

На Донбассе за счет роста числа силовиков, которые были подключены к работе на контрольных пунктах пропуска въезда/выезда (КПВВ), удалось сократить время пребывания граждан в очередях на линии разграничения.

Об этом вечером 12 января на брифинге в Краматорске заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая в рамках визита в Донецкий регион совместно с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом посетила КПВВ "Майорск", сообщает Укринформ.

“Накануне Нового года мы вместе с Вадимом Чернышом обращались ко всем силовым структурам с просьбой, чтобы перед праздниками, когда увеличивается поток граждан, пересекающих линию столкновения через КПВВ, было увеличено количество работников контрольно-пропускных пунктов. Проблема заключалась очень серьезная в том, что нужно было привести в соответствие численность фискалов и представителей Службы безопасности Украины к численности пограничников для того, чтобы ускорить работу КПВВ. Это было сделано, и люди, с которыми мы сегодня общались, говорили о том, что они стояли в очереди 1,5 и 2 часа. Это очень много, но не 4, и не 5 часов», - сказала Геращенко.

Она отметила, что необходимо еще увеличить усилия всех силовых структур, за счет чего вырастет и количество рабочих мест. Геращенко добавила, что можно обратиться к международным партнерам с просьбой помочь оборудовать технически еще дополнительные рабочие места на КПВВ, поэтому это всегда требует определенных финансовых усилий.

Напомним, в начале января министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетили КПВВ "Пищевик" в Донецкой области.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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