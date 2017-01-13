К исследованиям в CERN привлекут шесть украинских институтов

Шесть украинских научно-исследовательских институтов будут привлечены к проектам Европейской организации ядерных исследований (CERN). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Состоялось очередное заседание Совета Европейской организации ядерных исследований (CERN), в котором Украина впервые участвовала как ассоциированный член организации. Во время заседания Совета Генеральный директор CERN представил отчет, отметив, что 2016 год был очень важным для Большого андронного коллайдера, однако это не единственный важный проект, который реализуется исследовательским центром. Существует еще ряд других крупных и малых экспериментов, связанных с ускорительной техникой, физикой плазмы, астрофизикой, физикой нейтрино, протонными и антипротонными пучками. Именно к этим проектам Украина планирует дополнительно привлечь 6 научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие украинских ученых в исследованиях и экспериментах CERN будет способствовать поступлению дополнительных инвестиций в Украину. Также украинские промышленники получат возможность производить продукцию для поставок в исследовательский центр.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность расширения образовательных программ и курсов для украинских учителей и преподавателей в CERN.

В этом году CERN будет внедрять новые инициативы, связанные со студенческими программами. Так, планируется упростить условия для визитов и работы молодежи в организации и, кроме того, пригласить на 2 недели 24 студента из 5 стран, которые пройдут специальное обучение в виде лекционных курсов.

Нотификация Соглашения между Украиной и Европейской организацией ядерных исследований состоялась 1 октября 2016. Украине было предложено уникальную форму сотрудничества – она стала одним из ассоциированных членов CERN, поэтому платит значительно меньше взносы, чем 22 государств-членов организации. При этом Украина может участвовать во всех формах научного сотрудничества, возможные для членов CERN.

Бoльшoй адрoнный кoллайдeр - самое крупное на данный мoмeнт устройство для проведения ускoритeльных экспeримeнтов пo физикe элeмeнтарных частиц. Внутри кoльца прoтoны ускoряются дo энeргий oкoлo 6,5 гигаэлeктрoнвoльт и сталкиваются в чeтырeх тoчках пeрeсeчeния встрeчных пучкoв. Oдним из главных научных рeзультатoв рабoты кoллайдeра сталo oткрытиe бoзoна Хиггса, o кoтoрoм физики oбъявили в 2012 гoду. Интeрeснo, чтo бoзoн ужe прoявился и в нoвoй статистикe, сoбраннoй в 2016 гoду.

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