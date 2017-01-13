Украинцы празднуют Щедрый вечер

Вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью), или праздник Меланки. Об этом пишет Укринформ.

Такое название в народной традиции - Меланки, Маланки, Миланки - праздник получил потому, что по юлианскому календарю, которым пользуются восточные православные христиане, на 31 декабря приходится день святой Мелании Римлянки, которая жила в Риме в IV-V вв.

Следуя украинской новогодней обрядности, вечер с 13 на 14 января называют щедрым потому, что для него готовят щедрый праздничный новогодний стол: второй раз в зимние праздники варится кутья, но уже скоромная, а на столе должны преобладать мясные блюда (колбасы, жареное мягкие мясо, жаркое и т.д.). К богатому столу готовят также блины, пироги с сыром, мясом, вареники со сметаной. Главные праздничные действа Щедрого вечера это - щедрование, мальчишники и девичьи "Меланки", "Коза". Щедрование - давний обычай традиционного народного украинского нового года.

Как только начинает темнеть, группы щедровальщиков (преимущественно молодежь) проводят величальные новогодние обходы и поздравления, во время которых песнями прославляют хозяев, желают им здоровья и достатка на весь год, за что и получают щедрую награду. Жизнерадостные щедривки и сегодня пользуются всеобщей любовью и уважением в Украине.

По давней традиции, в мальчишник в "Меланке" роль главного обрядового персонажа играл парень, переодетый в женский народный костюм. Девушки также ходят щедровать с "Меланкой": самую красивую одевают как "невесту", а на роль "жениха" переодевают другую девушку.

Напомним, 7 января украинцы восточного обряда - православные христиане, греко-католики и старообрядцы - праздновали Рождество Христово.

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