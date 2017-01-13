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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Украинцы празднуют Щедрый вечер
время публикации: 13:59
последнее обновление: 14:30
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Вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью) или праздник Меланки

Вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью), или праздник Меланки. Об этом пишет Укринформ.

Такое название в народной традиции - Меланки, Маланки, Миланки - праздник получил потому, что по юлианскому календарю, которым пользуются восточные православные христиане, на 31 декабря приходится день святой Мелании Римлянки, которая жила в Риме в IV-V вв.

Следуя украинской новогодней обрядности, вечер с 13 на 14 января называют щедрым потому, что для него готовят щедрый праздничный новогодний стол: второй раз в зимние праздники варится кутья, но уже скоромная, а на столе должны преобладать мясные блюда (колбасы, жареное мягкие мясо, жаркое и т.д.). К богатому столу готовят также блины, пироги с сыром, мясом, вареники со сметаной. Главные праздничные действа Щедрого вечера это - щедрование, мальчишники и девичьи "Меланки", "Коза". Щедрование - давний обычай традиционного народного украинского нового года.

Как только начинает темнеть, группы щедровальщиков (преимущественно молодежь) проводят величальные новогодние обходы и поздравления, во время которых песнями прославляют хозяев, желают им здоровья и достатка на весь год, за что и получают щедрую награду. Жизнерадостные щедривки и сегодня пользуются всеобщей любовью и уважением в Украине.

По давней традиции, в мальчишник в "Меланке" роль главного обрядового персонажа играл парень, переодетый в женский народный костюм. Девушки также ходят щедровать с "Меланкой": самую красивую одевают как "невесту", а на роль "жениха" переодевают другую девушку.

Напомним, 7 января украинцы восточного обряда - православные христиане, греко-католики и старообрядцы - праздновали Рождество Христово.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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