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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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В ресторане в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову

время публикации: 11:13
последнее обновление: 11:13
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Утром 13 января в одном из ресторанов в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Происшествие произошло в 7 часов утра в одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева.

Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. Внезапно он достал пистолет и выстрелил себе в голову. Никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Мужчине вызвали "скорую помощь".

На месте инцидента работают правоохранители. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".

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Пятница, 13 января 2017 г.  
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