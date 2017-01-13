В ресторане в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову

Утром 13 января в одном из ресторанов в центре Киева мужчина выстрелил себе в голову. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Происшествие произошло в 7 часов утра в одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева.
Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. Внезапно он достал пистолет и выстрелил себе в голову. Никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Мужчине вызвали "скорую помощь".
На месте инцидента работают правоохранители. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".
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