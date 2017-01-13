СБУ обнаружила очередное доказательство присутствия российских войск на Донбассе

Служба безопасности Украины задокументировала очередной факт присутствия российских военных на Донбассе. Об этом СБУ информирует в своем Facebook.

"Во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ задокументировали факт, который очередной раз подтверждает присутствие военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

Прорабатывая информацию о присутствии в "серой зоне" диверсионной группы террористов "ДНР", правоохранители обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08). Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем свидетельствуют клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии.

Сотрудники СБУ также обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 ед., две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.

Напомним, в ноябре 2016 года сотрудники Мариупольского отряда морской охраны обнаружили в Азовском море беспилотный комплекс типа "Орлан-10" российского производства.

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