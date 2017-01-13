Саакашвили присудил Порошенко "приз Пиноккио" за "лживое выступление" в Одессе

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прокомментировал выступление Президента Петра Порошенко в Одессе, раскритиковавшего его деятельность. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Приз "4-х Пиноккио" присуждается президенту Порошенко за высочайшее искусство подачи информации с точностью до наоборот во время его лживого выступления в Одессе", - написал он.

"Президент Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе. Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через "конкурсы", представила очередного барыгу на должность главы областной администрации", - отметил Саакашвили.

Напомним, Порошенко 12 января пребывал с визитом в Одессе. Он представил нового губернатора области Максима Степанова и раскритиковал предыдущего главу.

"Одесская область не использовала больше 300 млн грн средств, предусмотренных в бюджете, только разговорами занимались", - сказал он.

В ноябре 2016 года Саакашвили уволился с поста губернатора Одесской области.

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