Саакашвили присудил Порошенко "приз Пиноккио" за "лживое выступление" в Одессе

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прокомментировал выступление Президента Петра Порошенко в Одессе, раскритиковавшего его деятельность. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
"Приз "4-х Пиноккио" присуждается президенту Порошенко за высочайшее искусство подачи информации с точностью до наоборот во время его лживого выступления в Одессе", - написал он.
"Президент Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе. Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через "конкурсы", представила очередного барыгу на должность главы областной администрации", - отметил Саакашвили.
Напомним, Порошенко 12 января пребывал с визитом в Одессе. Он представил нового губернатора области Максима Степанова и раскритиковал предыдущего главу.
"Одесская область не использовала больше 300 млн грн средств, предусмотренных в бюджете, только разговорами занимались", - сказал он.
В ноябре 2016 года Саакашвили уволился с поста губернатора Одесской области.
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