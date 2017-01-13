На Херсонщине уже продают российский "Боярышник"

В магазинах Херсонской области обнаружили в продаже российский косметический лосьон "Боярышник", который на 70% состоит из спирта. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители, пишет LB.ua.

Лосьон, из-за отравления которым в России погибли десятки человек, обнаружили в сети магазинов "Везунчик" в Новой Каховке.

И.о. заместителя главы Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко сообщила, что ведомство пока ждет комментариев профильных специалистов. Служба может провести внеплановую проверку только по согласованию с Минэкономики, поэтому пока что о "Боярышнике" проинформировали руководство Херсонской областной государственной администрации, у которой есть возможность оперативно отреагировать.

Напомним, в декабре 2016 года в российском городе Иркутск от отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" погибли почти 80 человек, еще 120 человек пострадали. В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека спирт.

В сентябре-ноябре прошлого года в Украине в результате употребления суррогатного алкоголя, сделанного из метилового спирта, погибли 73 человека.

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