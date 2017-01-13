На Херсонщине уже продают российский "Боярышник"

В магазинах Херсонской области обнаружили в продаже российский косметический лосьон "Боярышник", который на 70% состоит из спирта. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители, пишет LB.ua.
Лосьон, из-за отравления которым в России погибли десятки человек, обнаружили в сети магазинов "Везунчик" в Новой Каховке.
И.о. заместителя главы Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко сообщила, что ведомство пока ждет комментариев профильных специалистов. Служба может провести внеплановую проверку только по согласованию с Минэкономики, поэтому пока что о "Боярышнике" проинформировали руководство Херсонской областной государственной администрации, у которой есть возможность оперативно отреагировать.
Напомним, в декабре 2016 года в российском городе Иркутск от отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" погибли почти 80 человек, еще 120 человек пострадали. В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека спирт.
В сентябре-ноябре прошлого года в Украине в результате употребления суррогатного алкоголя, сделанного из метилового спирта, погибли 73 человека.
|
Cсылки по теме:
Украинский комментатор во время биатлонной гонки пошутил об элитном напитке "Боярышник"
// NEWSru.ua // Спорт // 12 января 2017 г.
На Донбассе ликвидировали подпольную винокурню
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
В Кропивницком накрыли подпольный водочный цех
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.
В Харькове суррогатную водку разливали на станции техобслуживания
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.
На Киевщине выявили два подпольных цеха, которые гнали "элитный" алкоголь
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.
На Тернопольщине поймали полицейских-бутлегеров
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.
Минагрополитики обещает проверять точки сбыта контрафактной водки
// NEWSru.ua // Украина // 4 октября 2016 г.