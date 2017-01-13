Трое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки. Боевики уничтожают друг друга "дружественным огнём"

Трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Боевики уничтожают друг друга "дружественным огнем" - разведка



"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения, это произошло в районе н.п. Попасная", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

По информации отдела коммуникации полиции Луганской области, боевики 21 раз били по окрестностям населенных пунктов Попаснянского района. В результате одного из обстрелов получили ранения военнослужащие из Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины (в общем количестве - три человека). Раненных госпитализировали в больницу с огнестрельными и осколочными ранениями.

Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении эпицентром боевых действий была Новозвановка. За сутки противник провел там 16 обстрелов позиций сил АТО. При этом засветло боевики использовали в основном стрелковое оружие, а уже с заходом солнца традиционно перешли на запрещенное средствами которой выпустили 15 снарядов. Неспокойно было на Светлодарской дуге и в Троицком. Интенсивность вражеских обстрелов на этих рубежах была на порядок меньше, однако противник использовал минометы днем и ночью. Всего за минувшие сутки на этом направлении произошло 26 вражеских обстрелов, более трети которых - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении сохраняется тяжелая обстановка в районе Авдеевской промзоны. Боевики активно использовали пулеметы, гранатометы и выпустили свыше 70 минометных мин. Также в соседних с промзоной Каменке и на позиции "Шахта "Путиловская" произошел ряд вражеских обстрелов, включая минометные. Кроме того, противник применил минометы в районе Зайцево. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, большинство - с использованием минометов.

На Мариупольском направлении в районе Марьинки - Красногоровки было на порядок спокойнее, чем сутками ранее. Не зафиксировано ни одного случая применения противником запрещенного Минскими договоренностями оружия.

"Аналогичное уменьшение интенсивности боевых действий наблюдалось на участке фронта Павлополь - Широкино, где большинство обстрелов были с применением легкого вооружения и неприцельными. Боевики применяли минометы скорее с целью провокации наших защитников. Как следствие - ни один снаряд не попал в наши позиции", - отметил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении противник обстрелял силы АТО 36 раз.

А за прошедшие сутки боевики совершили всего 78 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Ранены трое украинских военных. Об этом cегодня утром, 13 января сообщил пресс-центр АТО.

Боевики уничтожают друг друга "дружественным огнем" - разведка



В течение 11-12 января 2017 года незаконные вооруженные формирования на Донбассе понесли небоевые потери, один из боевиков погиб во время чистки крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщает в пятницу Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

"12 января в 3 мотострелковой бригаде (Горловка) 1 армейского корпуса (АК) Вооруженных сил РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета, вследствие нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что 11 января в одном из незаконных вооруженных формирований на Донбассе был убит один и ранены трое боевиков в результате ошибочного обстрела своих позиций.

"11 января минометным расчетом из состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ осуществлен ошибочный обстрел передовых позиций собственных подразделений, в результате которого убит один и ранены трое военнослужащих полка", - отмечается в сообщении.

На временно не подконтрольных украинской власти территориях Донбасса незаконная власть активизировала насильственную призывную кампанию среди студентов среднетехнических и высших учебных заведений.

"В связи со значительным некомплектом личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, что связано с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицирована насильственная призывная кампания среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет студентов среднетехнических и высших учебных заведений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок подготовки молодого пополнения по всем воинским специальностям в учебных центрах сокращен. Как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев.

Ранее сообщалось, что российские военные, находящиеся на Донбассе, причиняют себе умышленные телесные повреждения, чтобы избежать участия в боевых действиях.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ сохраняется тенденция к снижению уровня морально-психологического состояния личного состава, что связано с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными потерями и ненадлежащим материальным обеспечением. Начиная с 31 декабря 2016 года, в подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск отмечено более 20 случаев причинения умышленных повреждений частей тела военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы", - отмечается в сообщении ГУР в среду, 4 января.

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