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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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ГПУ внепланово проверит е-декларации почти 30 депутатов
время публикации: 16:37
последнее обновление: 17:14
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ГПУ внепланово проверит е-декларации почти 30 депутатов

Генеральная прокуратура Украины инициировала перед Государственной фискальной службой проведение документальных внеплановых проверок электронных деклараций 29 народных депутатов ввиду установления несоответствия между задекларированными средствами и официально полученными доходами декларантов.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры, в частности, согласно имеющейся информации, один из народных избранников в период с 2001 по 2016 год получил доход в сумме 600 тыс. грн. Однако по данным электронной декларации за 2015 год ему принадлежат денежные средства в сумме почти 22 млн грн.

"Учитывая, что такие случаи не редкость и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами причитающихся сумм налогов в бюджет, Генеральная прокуратура Украины перед Государственной фискальной службой Украины инициировала проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам в отношении 29 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАПК проведет специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного Суда - решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации 2015 года, было принято на заседании Национального агентства 12 января.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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