Порошенко наградил пограничников, получивших ранения в АТО

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы вручил награды воинам-пограничникам, которые принимали участие и были ранены в АТО, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, орденом "За мужество" ІІІ степени награждены сержант Игорь Павлович и старший прапорщик Сергей Самойлов. Глава государства также отметил медалью "Защитник Отчизны" старшего сержанта Алексея Мазановича и медалью "За воинскую службу Украине" военного врача, подполковника медслужбы погранведомства Виктора Худякова.

Кроме того, Порошенко ознакомился с условиями лечения и обеспечения раненных защитников необходимым для успешной реабилитации.

Ранее Порошенко наградил 72-х военнослужащих, которые участвовали и получили ранение во время боевых действий на Донбассе. Четверо защитников были отмечены наградами посмертно.

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