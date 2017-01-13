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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Порошенко и Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом
время публикации: 22:19
последнее обновление: 22:32
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Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом.

Поздравление президента обнародовано в Facebook.

"В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!" - написал Порошенко.

Премьер-министр пожелал Божьего благословения каждой украинской семье. Поздравление Гройсмана опубликовано в Twitter.

"Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю любви, семейного уюта и Божьего благословения каждой украинской семье!" - говорится в поздравлении премьера.

Сегодня, в канун Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью) или праздник Меланки.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

Последняя новость – 22:54

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