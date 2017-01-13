Порошенко и Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом

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Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом.
Поздравление президента обнародовано в Facebook.
"В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!" - написал Порошенко.
Премьер-министр пожелал Божьего благословения каждой украинской семье. Поздравление Гройсмана опубликовано в Twitter.
Вітаю зі Старим Новим роком!— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 13 січня 2017 р.
Бажаю любові, сімейного затишку та Божого благословення кожній українській родині! pic.twitter.com/cEqonfh2aC
"Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю любви, семейного уюта и Божьего благословения каждой украинской семье!" - говорится в поздравлении премьера.
Сегодня, в канун Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью) или праздник Меланки.
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