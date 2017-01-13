На руководство Нацполицией претендуют Троян, Крищенко и Аброськин. МВД обнародовало список кандидатов

Министерство внутренних дел обнародовало список кандидатов на должность руководителя Национальной полиции.

В списке, опубликованном в пятницу 13 января на сайте МВД, указаны 64 кандидата.

59 из них имеют юридическое образование, а работают в настоящее время в Нацполиции – 18 кандидатов.

Среди кандидатов, в частности, значатся исполняющий обязанности председателя НПУ Вадим Троян, глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Как отмечает "Украинская правда", отбор претендентов будет проводить временный совещательный орган, создание которого не предусматривается законодательством, а является инициативой министра Арсена Авакова. В состав комиссии вошли: Микаэл Люнгбю, Джон Монтанио, Джозеф Макаллистер, Евгений Захаров, Роман Романов, Виталий Портников.

Процедура отбора будет состоять из пяти этапов, которые включают изучение представленных документов, тестирование, собеседование.

"Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение Министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года. Первый этап Конкурса начинается 18.01.2017 года", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, 14 ноября 2016 года стало известно об отставке главы Нацполиции Хатии Деканоидзе. В МВД сразу же приняли ее отставку. Глава МВД объявил, что обязанности главы Нацполиции будет исполнять Вадим Троян.

18 ноября Троян заявил, что готов принять участие в конкурсе на занятие должности главы Нацполиции. По его словам, год назад, когда выбирали главу Нацполиции, было 12 кандидатов на эту должность, и он был одним из них.

10 января 2017 года сообщалось о завершении приема заявок на консультативный конкурс на должность председателя Национальной полиции Украины.

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