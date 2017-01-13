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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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В Одессе грабители сбили полицейского
время публикации: 21:55
последнее обновление: 22:02
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В Одессе группа злоумышленников, пытаясь скрыться от полиции, применила оружие и сбила одного из правоохранителей

В Одессе группа злоумышленников, пытаясь скрыться от полиции, применила оружие и сбила одного из правоохранителей.

Об этом в пятницу 13 января сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

Отмечается, что возле одного из торговых центров сотрудники полиции заметили подозрительных молодых людей, которые занимались воровством.

"Увидев полицейских, правонарушители сели в автомобиль и пытались скрыться. Правоохранители начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников", - рассказали в полиции.

При попытке подойти к автомобилю водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров. В этот момент его напарник, сориентировавшись в ситуации, применил табельное оружие.

"Учитывая то, что вокруг находятся другие граждане, и чтобы не подвергать их опасности, полицейский не стал стрелять в злоумышленников, а сделал два предупредительных выстрела в воздух", - добавили в полиции.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Пострадавший полицейский с травмами разной степени тяжести доставлен в больницу.

Напомним, ранее, в декабре прошлого года, в Киеве патрульные по-голливудски ловили нарушителей: с гонкой и перестрелкой.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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