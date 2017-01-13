Порошенко получил в подарок от Авакова изысканный пистолет Сabot Gun "Jones 1911"

К своему 50-летнему юбилею президент Петр Порошенко получил от главы МВД Арсена Авакова пистолет Сabot Gun "Jones 1911". Об этом говорится в материале "Украинской правды" "Наградной фронт. Кому Аваков подарил 400 стволов".

Благодаря источникам в правоохранительных органах УП удалось получить фамилии лиц, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы.

Чаще всего глава МВД дарил пистолеты "Форт 17" и его модификации. Своему советнику и волонтеру Юрию Касьянову Аваков представил модернизированный автомат Калашникова (АКМС).

Четыре "ствола" заслужил от Авакова бывший премьер Арсений Яценюк.

Действующий глава правительства Владимир Гройсман так же имеет от главы МВД арсенал из четырех единиц: три из них он получил на должности вице-премьера а один как спикер Верховной Рады.

Арсен Аваков подарил народному депутату от "Народного фронта" Игорю Котвицкому 6 единиц оружия. Нынешний депутат "фронтовик", а некогда советник Авакова, за которым закрепилось прозвище кошелька министра оказался самым "заслуженным" среди лиц награжденных оружием.

Три "ствола" – "Форт 21.03", "Форт 9" и "Glock 17" – Котвицкий получил в 2014 году в качестве советника Авакова, еще три – АПС, Маузер и Smith & Wesson mod. SW 1911 Colt - уже будучи депутатом.

Ранее Арсен Аваков заявил, что наградное оружие от МВД получили около 90 народных депутатов, а всего в списках награжденных - более 1200 человек.

А министр обороны Степан Полторак наградил оружием Яценюка, нескольких министров, секретаря СНБО и нескольких народных депутатов.

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