Следствие проведёт одновременный допрос всех участников "дела Пашинского"

По уголовному делу о конфликте между народным депутатом Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом, в результате чего последний получил огнестрельное ранение, будет проведен одновременный допрос участников. Об этом сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.
"Завтра (13 января - ред.) по нашему требованию будет проведен одновременный допрос участников событий, при которых Сергей Пашинский ранил Вячеслава Химикуса", - сообщила адвокат.
Паринова отмечает, что точное время начала допроса пока неизвестено и будет определено следователем уже в пятницу.
"Скорее всего начнем ближе к обеду", - предположила она.
Адвокат уточнила, что в связи с невозможностью передвижения Химикуса, допрос будет проведен прямо у него в палате.
Как сообщалось, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области на дороге между Пашинским и местным жителем произошел инцидент, в ходе которого депутат применил огнестрельное оружие и ранил своего оппонента. По словам Пашинского, мужчина с бутылкой напал первым, а сам он сделал сначала предупредительный выстрел.
Однако Вячеслав Химикус, которого ранил Пашинский, заявил, что народный депутат не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь.
Депутат во вторник, 10 января, посетил прокуратуру для допроса по делу о предновогодней стрельбы.
|
Cсылки по теме:
Дело о выстреле Пашинского передали прокуратуре
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
Пашинский предлагает ослабить нормы закона о гостайне
// NEWSru.ua // Украина // 23 ноября 2016 г.
Порошенко вывел Пашинского из набсовета "Укроборонпрома"
// NEWSru.ua // Украина // 18 ноября 2016 г.
В Раде подрались Власенко и Пашинский
// NEWSru.ua // Украина // 7 июля 2016 г.
Пашинский проиграл суд по делу о "нефти Курченко", готовит апелляцию
// NEWSru.ua // Украина // 4 июля 2016 г.