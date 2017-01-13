Следствие проведёт одновременный допрос всех участников "дела Пашинского"

По уголовному делу о конфликте между народным депутатом Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом, в результате чего последний получил огнестрельное ранение, будет проведен одновременный допрос участников. Об этом сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова.

"Завтра (13 января - ред.) по нашему требованию будет проведен одновременный допрос участников событий, при которых Сергей Пашинский ранил Вячеслава Химикуса", - сообщила адвокат.

Паринова отмечает, что точное время начала допроса пока неизвестено и будет определено следователем уже в пятницу.

"Скорее всего начнем ближе к обеду", - предположила она.

Адвокат уточнила, что в связи с невозможностью передвижения Химикуса, допрос будет проведен прямо у него в палате.

Как сообщалось, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области на дороге между Пашинским и местным жителем произошел инцидент, в ходе которого депутат применил огнестрельное оружие и ранил своего оппонента. По словам Пашинского, мужчина с бутылкой напал первым, а сам он сделал сначала предупредительный выстрел.

Однако Вячеслав Химикус, которого ранил Пашинский, заявил, что народный депутат не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь.

Депутат во вторник, 10 января, посетил прокуратуру для допроса по делу о предновогодней стрельбы.

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