На Закарпатье запретили движение грузовиков на трёх дорогах. Предупреждают о лавинах

В связи со сложными погодными условиями с 12.00 пятницы, 13 января, временно ограничено движение большегрузных транспортных средств на трех автодорогах государственного значения в пределах Закарпатской области, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается в сообщении, речь идет о трассах М-06 Киев - Чоп, М-08 обход г. Ужгород - КПП "Ужгород", Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов".
Укргидрометцентр также предупреждает, что 13-14 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
При этом в ГСЧС сообщают, что в связи с полным завершением очистки дорог от снега и улучшением погодных условий с 10.00 13 января возобновлено движение для всех транспортных средств на автодорогах государственного значения Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг и Р-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжевка.
"Таким образом, ограничений в движении транспорта на автодорогах Одесской области нет", - говорится в сообщении.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты Украины работают в обычном режиме.
Ранее врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы.
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