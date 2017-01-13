В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО

В пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины назвали имена трех военных, погибших в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины понесли невосполнимую утрату. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые побратимы – младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили Конституционный долг", - сообщается на странице Facebook ВМС ВСУ.

Как отмечается, командование, личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела у боевиков.

13 января боевики вернули тела бойцов Украине.

Cсылки по теме: