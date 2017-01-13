 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Боевики накрыли огнём Новозвановку

время публикации: 08:07
последнее обновление: 11:44
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

За прошедшие сутки боевики совершили 78 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Ранены трое украинских военных
На Луганском направлении – из 152-миллиметровой артиллерии – обстреливали Калиново - Папасну и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентянівці, Новозвановке и Крымскому
На Мариупольском направлении Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке– снайпер

За прошедшие сутки боевики совершили 78 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Ранены трое украинских военных. Об этом cегодня утром, 13 января, в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

В оккупированной Макеевке священникам УПЦ МП приказали доложить о католиках и протестантах
Геращенко: на пунктах пропуска в зоне АТО сократились очереди

На Мариупольском направлении Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке стелял снайпер.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии враг обстреливал Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120- и 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновк, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования обстреливали Луганское, Троицкое и Зайцево, из гранатометов и стрелкового оружия - позиции сил АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российскогоккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

facebook

Cсылки по теме:

СЦКК: боевики не хотят оставлять выгодные позиции и косятся на Мариуполь
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

Семенченко: сотрудники НГУ регулярно ездят на оккупированный Донбасс, командование не реагирует
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.

Боевики на Рождество обстреляли Харцызск, есть жертвы среди гражданского населения – ГУР
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.

Трое бойцов ранены под Крымским, еще трое - около Троицкого, - Мотузянык
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.

Российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили режим тишины - Полторак
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Возле Марьинки из-за "неосторожного обращения с оружием" погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

На Донбассе двое украинских военных попали в плен боевиков
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.

Разведка сообщает об обстреле Дебальцево боевиками "на камеры" российских СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:29
 Генпрокуратура закрыла дело против нардепа Демчака со 133 млн гривен наличности
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 13 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017