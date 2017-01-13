Боевики накрыли огнём Новозвановку

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За прошедшие сутки боевики совершили 78 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Ранены трое украинских военных. Об этом cегодня утром, 13 января, в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
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На Мариупольском направлении Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке стелял снайпер.
На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии враг обстреливал Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120- и 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновк, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоалександровке.
На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования обстреливали Луганское, Троицкое и Зайцево, из гранатометов и стрелкового оружия - позиции сил АТО в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.
Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российскогоккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.
9 января Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.
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