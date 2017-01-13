"ДНРовцы", несмотря на обещание, не отпускают из плена подростков, - Геращенко

Боевики из группировки "ДНР" до сих пор не отпустили подростков, которых в сентябре прошлого года задержали в Донецке, обвинив в "диверсиях".

Об этом заявила уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, сообщает Радио "Свобода".

По ее словам, вопросы об освобождении детей неоднократно поднимались на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Подростков должны были отпустить еще до Нового года, но этого не произошло, сказала депутат. Не помогло в этом вопросе и то, что Украина в одностороннем порядке передала в ОРДЛО 15 сторонников сепаратистов.

"Для того чтобы освободить в том числе подростков, Украина сделала жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - рассказала Геращенко.

Также Уполномоченный президента Украины сообщила, что подростков нет возможности обменять, поскольку их родственники живут на неподконтрольной Украине территории, поэтому поднимается вопрос только об их освобождении.

Как сообщалось, 12 сентября прошлого года боевики "ДНР" заявили, что разоблачили сеть "диверсантов", в которую входили исключительно подростки, якобы "завербованные Службой безопасности Украины". Подростков обвинили в том, что они в течение года подрывали автомобили, здания и воинские части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и каются в совершенном.

В СБУ назвали это очередным информационным "вбросом" сепаратистов. Власть Украины призывала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вмешаться в ситуацию.

22 декабря 2016 года Ирина Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы была достигнута договоренность с представителями сепаратистов об освобождении подростков.

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