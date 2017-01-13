На Волыни начальник полигона погорел на взятке

Начальника полигона одной из воинских частей, дислоцирующейся на Волыни, задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и полицией.

"Капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона", – информирует СБУ.

"Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч гривен", – заявляют правоохранители.

Ранее оперативники СБУ задокументировали еще два факта получения ним неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ведутся следственные действия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поддержал электронную петицию об отмене денежного залога для коррупционеров.

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