На Волыни начальник полигона погорел на взятке

Начальника полигона одной из воинских частей, дислоцирующейся на Волыни, задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и полицией.
"Капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона", – информирует СБУ.
"Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 тысяч гривен", – заявляют правоохранители.
Ранее оперативники СБУ задокументировали еще два факта получения ним неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ведутся следственные действия.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поддержал электронную петицию об отмене денежного залога для коррупционеров.
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