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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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НАПК проверит кандидатов в Верховный Суд
время публикации: 09:45
последнее обновление: 09:45
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Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного Суда

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Об этом сегодня, 13 января, сообщила в Facebook глава агентства Наталья Корчак.

"Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и в соответствии с законами "О предупреждении коррупции" и "О судоустройстве и статусе судей" и порядком проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением КМУ", - отметила она.

Сообщается, что решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации 2015 года, было принято на заседании Национального агентства 12 января.

Напомним, в Администрации президента ожидают, что обновлённый Верховный Cуд сформируют до конца марта.

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