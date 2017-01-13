НАПК проверит кандидатов в Верховный Суд

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Об этом сегодня, 13 января, сообщила в Facebook глава агентства Наталья Корчак.
"Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и в соответствии с законами "О предупреждении коррупции" и "О судоустройстве и статусе судей" и порядком проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением КМУ", - отметила она.
Сообщается, что решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации 2015 года, было принято на заседании Национального агентства 12 января.
Напомним, в Администрации президента ожидают, что обновлённый Верховный Cуд сформируют до конца марта.
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