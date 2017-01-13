НАБУ вызывает судью Чауса на допрос

Национальное антикоррупционное бюро вызывает обвиненного во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на допрос.

Повестка опубликована в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" в пятницу, 13 января.

Судья вызывается на допрос на 9:00 16 января к старшем детективу бюро В. Васильчуку как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Согласно Уголовного процессуального кодекса, неявка подозреваемого может стать основанием для начала против него специального (заочного) расследования.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена начать процесс заочного осуждения судьи Чауса на следующей неделе (16-20 января).

В ноябре 2016 Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили его при получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

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