В оккупированной Макеевке священникам УПЦ МП приказали доложить о католиках и протестантах

Представителям Донецкой епархии УПЦ МП в оккупированной Макеевке поручили собрать информацию о католических и протестантских и мусульманских общинах действующих на территории города. Об этом написал в Фейсбуке руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Руководством оккупационной администрации н.п.Макеевка дано указание местным представителям Донецкой епархии УПЦ (МП - Ред) собрать информацию о католических и протестантских, а также мусульманских общинах, действующих на территории города (персональные данные представителей, адреса мест собраний)", - написал Тымчук.
На основании собранных данных планируется провести "инвентаризацию имущества" данных общин. По состоянию на 12.01.2017 установлено 21 деноминацию и 2 мусульманские общины.
Отметим, ранее в Мариуполе обещали сжечь храм Киевского патриархата.
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