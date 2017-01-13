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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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В оккупированной Макеевке священникам УПЦ МП приказали доложить о католиках и протестантах
время публикации: 10:40
последнее обновление: 10:45
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В оккупированной Макеевке священникам УПЦ МП приказали доложить о католиках и протестантах

Представителям Донецкой епархии УПЦ МП в оккупированной Макеевке поручили собрать информацию о католических и протестантских и мусульманских общинах действующих на территории города. Об этом написал в Фейсбуке руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Руководством оккупационной администрации н.п.Макеевка дано указание местным представителям Донецкой епархии УПЦ (МП - Ред) собрать информацию о католических и протестантских, а также мусульманских общинах, действующих на территории города (персональные данные представителей, адреса мест собраний)", - написал Тымчук.

На основании собранных данных планируется провести "инвентаризацию имущества" данных общин. По состоянию на 12.01.2017 установлено 21 деноминацию и 2 мусульманские общины.

Отметим, ранее в Мариуполе обещали сжечь храм Киевского патриархата.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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