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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Луценко договорился с правительством Латвии о возврате активов украинских экс-чиновников
время публикации: 20:35
последнее обновление: 20:35
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Генпрокурор Юрий Луценко договорился с правительством Латвии о содействии в расследовании дел украинских экс-чиновников и возвращении незаконно приобретенных активов

Генпрокурор Юрий Луценко договорился с правительством Латвии о содействии в расследовании дел украинских экс-чиновников и возвращении незаконно приобретенных активов.

Об этом в пятницу 13 января сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Луценко встретился с генеральным прокурором Латвийской Республики Калнмейерсом и руководством Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

"Одной из основных задач органов прокуратуры Украины является налаживание механизмов сотрудничества с компетентными органами ключевых юрисдикций и выработки эффективной стратегии возврата средств, которые преступным путем выведены из нашего государства", – подчеркнул Луценко.

Ранее в ГПУ сообщили, что возвращения активов окружения экс-президента Виктора Януковича, найденных в Латвии, может длиться 5-10 лет.

В прошлом году в СМИ появилась информация о конфискации в Латвии 50 млн евро со счетов украинских чиновников времен Януковича. По предположениям, эта сумма могла быть конфискована со счетов экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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