В ОБСЕ считают маловероятной вооружённую миссию на Донбассе

Среди стран-членов ОБСЕ нет поддержки идеи вооруженной полицейской миссии на Востоке Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Себастьян Курц в интервью изданию Kurier, пишет DW.
В то же время он заявил о необходимости усилить Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации в Украине. В частности - предоставить лучшее снаряжение и технику для контороля ситуации ночью.
"Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ (к районам на Донбассе. - Ред.), возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем достичь прогресса и приблизиться к работающему режиму прекращения огня", - отметил Курц.
Впрочем, он выразил сомнения в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью, в частности из-за отсутствия поддержки среди стран-членов организации.
Среди других планов Вены во главе ОБСЕ Курц назвал лоббирование ослабления санкций против России "шаг за шагом" в обмен на "позитивное развитие событий на месте".
Выступая с программной речью по случаю начала председательства Австрии, министр выступил за увеличение внимания ОБСЕ к радикализации исламистов и соответствующие превентивные меры, сообщает информагентство dpa.
Как сообщалось, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.
На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран "нормандского формата" утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев "дорожной карты" выполнения Минских соглашений. Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
Украина предлагает, чтобы в вооруженную полицейскую миссию на Донбассе вошло 18-20 тысяч человек.
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