Красный Крест выделит Украине 60,2 млн швейцарских франков

Международный комитет Красного Креста намерен выделить 60 241 000 швейцарских франков для помощи Украине в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"В этом году Международный комитет Красного Креста обозначил основные цели в 2017 году для Украины, на реализацию которых выделено 60,241 млн швейцарских франков (1,62 миллиарда гривен – ред.)", - говорится в сообщении.

Средства планируется выделить на обеспечение защиты гражданского населения, проживающего по обе стороны от линии соприкосновения, включая раненых и больных; на содействие доставки гуманитарной помощи нуждающимся; на обеспечение первоочередных потребностей данной категории населения (еда, гигиенические наборы); на помощь пострадавшим в результате конфликта домохозяйствам; на содействие в лечении хронически больных и раненых лиц, находящихся по обе стороны линии соприкосновения; на предоставление психосоциальной, правовой и административной помощи родственникам лиц, пропавших без вести.

Также Международный комитет Красного Креста планирует провести обучающие тренинги для местных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по минной опасности, технике проведения разминирования, а также предоставит специальное оборудование, необходимое для очистки таких местностей.

Ранее Организация Объединенных Наций запустила план гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому будет оказывать материальную поддержку 3,8 миллиона человек, остро нуждающихся в помощи.

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