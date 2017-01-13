Нацполиция завершила расследование трагедии в Княжичах

Национальная полиция Украины завершила служебное расследование инцидента в Княжичах (Киевская обл.), в результате которого погибли пять правоохранителей, сообщил замглавы Нацполиции Александр Вакуленко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"В Нацполиции завершено служебное расследование. Возможно, сегодня или в понедельник будет дисциплинарный приказ по мерам, которые будут приняты Нацполицией", - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос относительно результатов служебного расследования по событиям в Княжичах.

Вакуленко напомнил, что расследованием произошедшего занимается Генеральная прокуратура.

Как сообщалось, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОВД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников Госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

После перестрелки в Княжичах от службы были отстранены 25 полицейских и руководителей трех структурных подразделений полиции Киева. Эти подразделения принимали участие в спецоперации по задержанию членов банды, которых подозревают в серии разбойных нападений на жителей столицы и Киевской области.

Генпрокурор Юрий Луценко также сообщил, что 17 полицейских подозреваются в разного рода преступлениях в связи с событиями в Княжичах.

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