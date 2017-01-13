Гройсман и Байден встретятся в Киеве 16 января с утра пораньше

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент США Джозеф Байден проведут встречу в Киеве в понедельник 16 января а не 15-го, как анонсировалось ранее.
Об этом в пятницу 13 января сообщается на сайте украинского правительства.
"16 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США в Украину. Начало мероприятия 7:30", - указано в сообщении.
Встреча пройдет в Клубе Кабинета министров. Представителям СМИ необходимо прибыть до 7:15.
Ранее на сайте Кабмина сообщалось, что эта встреча запланирована на 15 января.
Как сообщалось, на днях премьер Гройсман рассказал, что не имеет выходных. По его словам, он ни "сова" и ни "жаворонок", а "нон-стоп".
|
Cсылки по теме:
Байден осудил провокации и попытки боевиков обострить ситуацию на украинском Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.
Байден приветствовал инициативы Порошенко для освобождения украинских заложников из плена боевиков
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.
Порошенко обсудил с Байденом санкции против РФ
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.
Порошенко и Гройсман пообещали Байдену сохранить независимость НАБУ
// NEWSru.ua // Украина // 4 ноября 2016 г.
Байден поздравил Порошенко с успешным завершением первого этапа е-декларирования
// NEWSru.ua // Украина // 4 ноября 2016 г.
Яценюк в Вашингтоне встретился с Байденом
// NEWSru.ua // Украина // 27 октября 2016 г.