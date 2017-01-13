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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Гройсман и Байден встретятся в Киеве 16 января с утра пораньше
время публикации: 15:56
последнее обновление: 16:51
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Гройсман и Байден встретятся в Киеве 16 января

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и вице-президент США Джозеф Байден проведут встречу в Киеве в понедельник 16 января а не 15-го, как анонсировалось ранее.

Об этом в пятницу 13 января сообщается на сайте украинского правительства.

"16 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США в Украину. Начало мероприятия 7:30", - указано в сообщении.

Встреча пройдет в Клубе Кабинета министров. Представителям СМИ необходимо прибыть до 7:15.

Ранее на сайте Кабмина сообщалось, что эта встреча запланирована на 15 января.

Как сообщалось, на днях премьер Гройсман рассказал, что не имеет выходных. По его словам, он ни "сова" и ни "жаворонок", а "нон-стоп".

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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