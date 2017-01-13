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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Правозащитники надеются на скорейшее рассмотрение ЕСПЧ дел о нарушениях прав человека в Крыму
время публикации: 14:47
последнее обновление: 14:47
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Правозащитники надеются на скорейшее рассмотрение ЕСПЧ дел о нарушениях прав человека в Крыму

Правозащитники рассчитывают, что в ближайшее время Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начнёт рассмотрение по сути дел о нарушении прав человека в Крыму, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы имеем уже около десятка дел в Европейском суде по правам человека. Все они уже прошли первый этап. Всем им уже присвоены номера, и мы ожидаем в ближайшее время рассмотрение дел по сути", - сказала юрист центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Анастасия Мартыновская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В свою очередь, адвокат крымских мусульман и политзаключённых оккупированного Крыма Эмиль Курбединов прогнозирует, что нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационной власти будет продолжаться.

"Прогнозы неутешительные. Мы считаем, что эти репрессии (в отношении крымских татар в оккупированном Российской Федерацией Крыму - ред) будут усиливаться. А если не усиливаться, то будут продолжаться в том же русле. Будут возбуждать уголовные дела по статьям терроризма и экстремизма", - отметил Курбединов.

Ранее сообщалось, что в Крыму продолжаются исчезновения людей, обыски, задержания, аресты, незаконные судебные разбирательства, возбуждаются уголовные дела по надуманным поводам. Об этом заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. А прокуратура расследует 88 случаев нарушения прав человека в Крыму.

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