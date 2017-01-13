В Черновицкой области легковой автомобиль врезался в микроавтобус: 4 погибших, 4 раненных

Спасателям пришлось применить специнструменты, чтобы достать тела погибших из покореженного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Поздно вечером 12 января на объездной дороге возле с. Чагор Глыбоцкого района Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека погибли и еще четверо - были травмированы. Как выяснилось, водитель автомобиля Mercedes Benz, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате столкновения водитель и все 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

В ГСЧС уточнили, что для того, чтобы деблокировать тела погибших, на место происшествия были направлены спасатели группы пожаротушения аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью специальных инструментов достали тела погибших из искореженного автомобиля.

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter и трое пассажиров с травмами различной тяжести были госпитализированы в лечебное учреждение города Черновцы.

Напомним, в Харькове 27 декабря 2016 года случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли родной брат и 8-месячная племянница украинского поэта Артема Полежаки.

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