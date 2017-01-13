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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Матиос спрогнозировал, что Януковича приговорят к апрелю

время публикации: 09:55
последнее обновление: 09:55
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Обвинительный акт по делу о государственной измене Виктора Януковича будет направлен в суд до конца месяца, приговор по делу ожидается к апрелю, заявил замгенпрокурора Анатолий Матиос в эфире "5 канала".

"Мы планируем, что до конца января обвинительный акт будет в суде. И, учитывая количество свидетелей, материалов и доказательств которые мы будем предоставлять, я думаю, что за два месяца мы выйдем на приговор суда первой инстанции", - сказал он.

По словам Матиоса, генпрокурор Юрий Луценко намерен лично представлять государственное обвинение.

Напомним, 28 ноября Луценко в Святошинском райсуде Киева сообщил, что Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.

Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии, как отметил Луценко, это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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