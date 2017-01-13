Одесское территориальное управление НАБУ получило директора

Директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) путем конкурса был избран глава Хмельницкого отделения полиции Калиновского отдела ГУ Национальной полиции в Винницкой области Дмитрий Руденко.

Как сообщает в пятницу 13 января официальный сайт НАБУ, соответствующее решение конкурсная комиссия приняла 12 января.

Руденко до избрания на должность возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела ГУ Нацполиции в Винницкой области. Ранее работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении МВД в Винницкой области. Имеет три высших образования: два юридических и одно по специальности "Учет и аудит".

В НАБУ рассказали, что конкурс на должность руководителя Одесского территориального управления начался 1 ноября 2016 года. Участие в нем приняли 47 кандидатов.

Полномочия Одесского территориального управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Напомним, перед этим, в апреле 2016 года, конкурсная комиссия НАБУ выбрала руководителем Одесского территориального управления НАБУ 33-летнего Семена Кривоноса. До этого он работал первым заместителем начальника Одесской таможни Государственной фискальной службы, имеет четыре высших образования по специальностям "Агрономия", "Государственное управление", "Право" и "Правоведение".

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