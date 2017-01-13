Студенты-переселенцы будут получать стипендию: академическую или социальную

Начиная с 1 января 2017 года студенты-переселенцы будут получать социальные стипендии. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1045 от 28 декабря 2016 года, на которое ссылается правительственная пресс-служба.

Отмечается, что социальная стипендия назначается, начиная с даты обращения, на весь период обучения, но не дольше, чем до достижения студентом 23 лет.

"Право на социальные стипендии имеют студенты (курсанты), которые не получают академических стипендий, не находятся на государственном обеспечении и не находятся в академическом отпуске, из числа: детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица (до окончания обучения в таком заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет), в соответствии со статьей 44 закона Украины "О высшем образовании", - говорится в документе.

Размер социальных стипендий будет варьироваться в пределах 750 - 2000 гривен в зависимости от уровня аккредитации учебного заведения.

Как уже сообдщалось, ранеее украинское правительство утвердило новый порядок назначения стипендий в зависимости от успеваемости студентов.

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