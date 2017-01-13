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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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На Львовщине 5 человек попали в больницу после домашнего "тирамису"

время публикации: 11:06
последнее обновление: 11:07
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В Львовской области – массовое отравление сладким десертом. За последние два дня в инфекционную клиническую больницу попали пять человек, из них – четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита.

"Седьмого января в селе Бирки Яворивского района все пострадавшие ели пирожные "тирамису" с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях. Всего, данный десерт в гостях попробовали 20 человек", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

При поступлении в больницу состояние пациентов медики квалифицировали как "средней тяжести". Симптомы отравления они почувствовали на второй-третий день после угощения.

Ранее в Одессе тортом "Наполеон" отравились больше 70 человек.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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