На Львовщине 5 человек попали в больницу после домашнего "тирамису"

В Львовской области – массовое отравление сладким десертом. За последние два дня в инфекционную клиническую больницу попали пять человек, из них – четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита.
"Седьмого января в селе Бирки Яворивского района все пострадавшие ели пирожные "тирамису" с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях. Всего, данный десерт в гостях попробовали 20 человек", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
При поступлении в больницу состояние пациентов медики квалифицировали как "средней тяжести". Симптомы отравления они почувствовали на второй-третий день после угощения.
Ранее в Одессе тортом "Наполеон" отравились больше 70 человек.
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