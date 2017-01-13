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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 13 января 2017 г.
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Из донецкого морга забрали тела троих украинских воинов - "Эвакуация-200"
время публикации: 17:20
последнее обновление: 18:40
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Три тела украинских военных было передано сегодня украинской стороне из донецкого морга

Три тела украинских военных было передано сегодня украинской стороне из донецкого морга. Передача стала возможной благодаря гуманитарному проекту "Эвакуация – 200".

Об этом в комментарии Громадському ТБ заявил Михаил Котелевский, координатор проекта ВСУ "Эвакуация-200", который занимается поиском и передачей погибших украинских военных.

"Сейчас мы везем в бюро судебно-медицинской экспертизы в Днепр три тела. Там их должны опознать сослуживцы. Все трое получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Хотя у погибших есть при себе документы - паспорта и военные билеты, мы пока не говорим, кто это, пока не состоится опознание", - подчеркнул он.

Как сообщает Остров со ссылкой на сепаратистские СМИ, украинские бойцы подорвались на мине в районе села Октябрь.

Отмечается, что передача тел состоялась в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.

В штабе АТО подтверждают информацию террористической группировки "ДНР" о передаче тел трех военнослужащих ВСУ. Указывается, что в настоящее время тела погибших военных транспортируют в город Днепр, где будут проводить опознание тел и судебно-медицинскую экспертизу.

"В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие", - сказано в сообщении штаба.

8 января вблизи Мариуполя исчезли трое украинских морских пехотинцев, когда выполняли боевое задание вблизи линии разграничения. До сих пор официально числятся пропавшими без вести.

Ранее в Минобороны сообщали, что боевики заявили о найдены тела трех людей в военной форме.

Отметим, с помощью ДНК-экспертизы экспертам удалось идентифицировать 450 погибших в зоне проведения АТО на Донбассе.

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