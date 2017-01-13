Из донецкого морга забрали тела троих украинских воинов - "Эвакуация-200"

Три тела украинских военных было передано сегодня украинской стороне из донецкого морга. Передача стала возможной благодаря гуманитарному проекту "Эвакуация – 200".
Об этом в комментарии Громадському ТБ заявил Михаил Котелевский, координатор проекта ВСУ "Эвакуация-200", который занимается поиском и передачей погибших украинских военных.
"Сейчас мы везем в бюро судебно-медицинской экспертизы в Днепр три тела. Там их должны опознать сослуживцы. Все трое получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Хотя у погибших есть при себе документы - паспорта и военные билеты, мы пока не говорим, кто это, пока не состоится опознание", - подчеркнул он.
Как сообщает Остров со ссылкой на сепаратистские СМИ, украинские бойцы подорвались на мине в районе села Октябрь.
Отмечается, что передача тел состоялась в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.
В штабе АТО подтверждают информацию террористической группировки "ДНР" о передаче тел трех военнослужащих ВСУ. Указывается, что в настоящее время тела погибших военных транспортируют в город Днепр, где будут проводить опознание тел и судебно-медицинскую экспертизу.
"В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие", - сказано в сообщении штаба.
8 января вблизи Мариуполя исчезли трое украинских морских пехотинцев, когда выполняли боевое задание вблизи линии разграничения. До сих пор официально числятся пропавшими без вести.
Ранее в Минобороны сообщали, что боевики заявили о найдены тела трех людей в военной форме.
Отметим, с помощью ДНК-экспертизы экспертам удалось идентифицировать 450 погибших в зоне проведения АТО на Донбассе.
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