Судья киевского Хозсуда Киева вымогал крупную сумму у предпринимателя. Его задержали

Представители Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности задержали судью Хозяйственного суда Киева, который вымогал у представителя коммерческой структуры 16 тысяч долларов.

"Сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали в порядке статьи 208 УПК Украины судью Хозяйственного суда Киева, который мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16000 долларов США", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Facebook вечером в четверг, 12 января 2016 года.

По ее данным, это задержание осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по части 2 статьи 15, части 3 статьи 190 УК Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупном размере).

Судья обещал предпринимателю посодействовать в решении вопроса о вынесении судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины судебных решений в пользу истца. Он был задержан при получении последней части денежных средств в сумме 10 тысяч американских долларов.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств преступления, привлечения всех виновных к ответственности, продолжаются обыски в административном помещении Хозсуда Киева и по месту жительства судьи, а также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, указала Сарган.

"За совершенное уголовное преступление судьи грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - подчеркнула она.

"Рыбалка на особо влиятельных взяточников-2017 открыта... Вместе продолжаем чистить страну", - заявил по этому поводу у себя на странице генпрокурор Юрий Луценко.

По открытым данным, в 2015 году из всех VIP'ом в Украине были лишены свободы только трое следователей и один поселковый голова.

Cсылки по теме: