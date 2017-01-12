В Запорожье на деньги от продажи памятника Ленину возведут монумент украинским военным

На сессию Запорожского горсовета вынесли проект решения о продаже с аукциона памятника Ленину. На вырученные средства планируют возвести монумент погибшим бойцам АТО. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

20-метрового Ильича демонтировали весной прошлого года. От постамента фигуру отделяли на протяжении почти 30 часов, так как городская власть решила сохранить целостность скульптуры.

Сейчас скульптуру охраняют коммунальщики. Памятник уже 10 месяцев лежит под открытым небом за колючей проволокой под надзором работников местного водоканала.

Документы для продажи хотят подготовить уже к 1 марта.

Ранее в Запорожье за 150 тысяч гривен продали "Железный трон", созданный из оружия и разорванных снарядов. Собранные деньги пошли на помощь бойцам АТО.

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