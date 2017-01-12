Порошенко внёс законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
Как сообщает пресс-служба украинского парламента, законопроект внес президент Украины Петр Порошенко.
Документ зарегистрирован в четверг, 12 января 2016 года, под №5636 и передан на рассмотрение руководству парламента. Профильным комитетом определен комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Президент определил этот законопроект, как неотложный.
Текст законопроекта на официальном сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.
Напомним, в декабре Украина и США начали согласование деталей проведения военных учений "Си Бриз-2017".
При этом в Минэкологии просят военнных не проводить учения в заповедниках.
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