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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Порошенко внёс законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях
время публикации: 18:48
последнее обновление: 18:49
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Порошенко внес законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, законопроект внес президент Украины Петр Порошенко.

Документ зарегистрирован в четверг, 12 января 2016 года, под №5636 и передан на рассмотрение руководству парламента. Профильным комитетом определен комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Президент определил этот законопроект, как неотложный.

Текст законопроекта на официальном сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Напомним, в декабре Украина и США начали согласование деталей проведения военных учений "Си Бриз-2017".

При этом в Минэкологии просят военнных не проводить учения в заповедниках.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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