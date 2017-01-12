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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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На Донбассе задержали вымогателя, который выдавал себя за бойца АТО
время публикации: 14:59
последнее обновление: 15:45
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На Донбассе задержали вымогателя, который выдавал себя за бойца АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину, который вымогал у местных жителей деньги, угрожая им физической расправой. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Выдавая себя за бойца одного из добровольческих батальонов, мужчина требовал от жительницы Бахмута 160 тыс. гривен. В случае отказа, он угрожал ее избить, а ее мужа привлечь к уголовной ответственности за якобы сотрудничество с террористами.

Рэкетира задержали во время получения части суммы - 60 тыс. гривен. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство). Напомним, в Одесской области группа аферистов занималась вымогательством, выдавая себя за работников СБУ.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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