Задержанного в оккупированном Симферополе украинского активиста отпустили

Активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова, задержанного сегодня утром в оккупированном Симферополе, отпустили.

Об этом в четверг 12 января сообщил основатель Украинского культурного центра Леонид Кузьмин.

"Андрея Виноградова, отпустили! И уже дома. Уголовных дел нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Немного ранее он сообщил, что отпустили и жену Виноградова.

Напомним, Украинский культурный центр в Крыму был основан в мае 2015 года. 9 января 2017 года активисты центра обратились к депутатам Верховной Рады Украины с заявлением, в котором говорилось о необходимости оказания помощи в сохранении украинской культуры и языка на территории оккупированного полуострова.

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