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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Задержанного в оккупированном Симферополе украинского активиста отпустили
время публикации: 18:48
последнее обновление: 18:48
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Активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова, задержанного сегодня утром в оккупированном Симферополе, отпустили

Активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова, задержанного сегодня утром в оккупированном Симферополе, отпустили.

Об этом в четверг 12 января сообщил основатель Украинского культурного центра Леонид Кузьмин.

"Андрея Виноградова, отпустили! И уже дома. Уголовных дел нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Немного ранее он сообщил, что отпустили и жену Виноградова.

Напомним, Украинский культурный центр в Крыму был основан в мае 2015 года. 9 января 2017 года активисты центра обратились к депутатам Верховной Рады Украины с заявлением, в котором говорилось о необходимости оказания помощи в сохранении украинской культуры и языка на территории оккупированного полуострова.

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Cсылки по теме:

Кузьмина из Украинского культурного центра полтора часа продержали на допросе в симферопольском ФСБ
// NEWSru.ua // Украина // 18 июля 2016 г.

ФСБ устроила допрос директору библиотеки Украинского центра в Феодосии
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2016 г.

В Крыму презентовали "Украинский культурный центр"
// NEWSru.ua // Культура // 7 мая 2015 г.

В Крыму избили активиста, которого раньше задерживали на акции памяти Тараса Шевченко в Симферополе
// NEWSru.ua // Украина // 18 апреля 2015 г.

В Киеве для крымчан организовали бесплатные онлайн-курсы украинского языка
// NEWSru.ua // Украина // 9 апреля 2015 г.


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Четверг, 12 января 2017 г.  

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