В Украине от морозов погибли 40 человек. На Одесчине закрыто движение ещё по двум трасам

В результате сильных морозов в Украине умерли 40 человек, сообщила глава профильного управления Минздрава Татьяна Тимошенко. Из этих 40 случаев в медучреждениях скончалось три человека, на улице - 27 и в собственных домах – 10, пишут "Українські новини".

Больше всего летальных случаев в результате замерзания зарегистрировано в Ровенской, Львовской и Николаевской областях.

С начала эпидемсезона от гриппа умерли 18 человек. Вторая волна ожидается с февраля до начала апреля

В Киеве жители Троещины остались без тепла из-за аварии

В Чонгар из Днипра везут новый трансформатор. Обещают свет уже завтра



Согласно информации Минздрава, по состоянию на утро четверга 869 человек обратились за помощью после обморожений, из них госпитализированы 753 человека.

В большинстве случаев люди употребляли алкоголь.

С 12:00 четверга, 12 января, закрыто движение для транспортных средств на автодорогах Р-71 и Р-55 на территории Одесской области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дорога Р-71 проходит по таким населенным пунктам: Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащеватое – Колодистое – Рыжовка (дорога международного значения М-05). Дорога Р-55: Одесса – Вознесенск – Новый Буг.

Кроме того, действуют ограничения движения для грузовых, тяжеловесных и крупногабаритных машин на автодорогах М-13 Кропивницкий – Платоново (на Кишинев) и М-15 Одесса – Рени (на Бухарест). Остальные ограничения на дороге М-15 с 9 утра четверга сняты.

До сих пор запрещено движение автотранспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения в 11 районах Одесской области.

На Закарпатье с 08:30 утра также ограничено движение для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодороге государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов в пределах области и на въезде из Ивано-Франковской в Закарпатскую области.

Напомним, холодная погода, установившаяся на прошлой неделе, унесла в Западной Европе в целом более 60 жизней.

Ранее Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) предупреждали о сильном снеге, метелях, порывах ветра на юге Украины. К тому же, 12 января в Карпатах, днем и в восточных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/сек.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой об осторожности во время пребывания на улице и призывают по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.

В Киеве жители Троещины остались без тепла из-за аварии



В Киеве без теплоснабжения остались жители Троещины из-за повреждения тепломагистрали. Об этом сообщает Киевэнерго Facebook.

"Повреждение на магистрали, построенной в 1981 году, возникло во время низких температур. Однако для того, чтобы обеспечить теплом жителей Троещины, сотрудники компании поддерживали работу системы во время морозов. Сейчас, когда температура повысилась, специалисты Киевэнерго в сжатые сроки проведут ремонтные работы, чтобы избежать аварийных отключений во время похолодания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения ремонта, начиная с 11:00, теплоснабжение будет приостановлено для жильцов домов по пр-ту Маяковского, ул. М. Цветаевой, Сабурова, Радунской, Пуховской, Николаевской, Милославской, Лаврухина, Каштановой, Закревского, Электротехнической, Драйзера, Данькевича, Градинской, Беретти, Бальзака, а также на бульварах Высоцкого, Быкова и Выгуровском.

В то же время в Киевэнерго заверили, что сегодня вечером теплоснабжение Троещины будет возобновлено.

В Чонгар из Днипра везут новый трансформатор. Обещают свет уже завтра



В расположенное возле админграницы с анексованым Россией Крымом село Чонгар Генического района Херсонщины в четверг должны доставить из города Днипро новый трансформатор для возобновления в этом населенном пункте электроснабжения, которое отсутствует с 5 января. Об этом Укринформу сообщили в четверг, 12 января, в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

"В селе Чонгар Генического района с 5 января отсутствует электроснабжение в связи с повреждением абонентского трансформатора №33. 12 января из города Днипро в село Чонгар доставят новый трансформатор, который установит и подключит к сети Генический РЭС и ЭС. Срок восстановления электроснабжения - до 13 января", - сказали в департаменте.

Как сообщалось, в селе Чонгар Херсонской области с 5 января более 200 домов остались без электричества и отопления (в большинстве хозяйств тепловые котлы работают от электричества) из-за поломки трансформатора на местной подстанции.

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