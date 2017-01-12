СМИ: семья Турчинова приобрела шикарные дома под Киевом в 2016 году

Семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова в 2016 году приобрела роскошные имения под Киевом.

Об этом говорится в сюжете "Следствие Инфо".

Журналисты нашли имение в поселке Белогородка Киевской области площадью более 1 тыс кв.м., с прилегающей территорией около полгектара, обслуживающим персоналом и охраной.

Имение и земля оформлены на созданную в августе 2016 фирму "Екостильком", владелицей которой является теща секретаря СНБО Тамара Белиба.

По соседству есть дом, записанный на 23-летнего сына Александра Турчинова - Кирилла. Парень получил дом в подарок в начале 2016-го. Дом ему подарила бабушка - Валентина Турчинова, мать секретаря СНБО.

Имущество тещи и сына в декларации Александра Турчинова не отражено, поскольку они проживают отдельно.

Роскошный дом тещи Турчинов объясняет ее деловыми качествами.

"Уникальная женщина. Она очень гордится, что более 20 лет работала на мощном ракетном предприятии. Но когда пришла перестройка. В нее неуйомний характер... Она пошла в практическую экономику. Занималась торговлей металлом. Сама ездила на разборки с чеченцами", - рассказал журналистам Александр Турчинов.

В своей декларации Турчинов отметил только квартиру на 382 кв.м., которой в общей собственности с женой.

Секретарь СНБО рассказал, что до прихода в политику также занимался бизнесом.

"Я считаю себя неплохим специалистом в практической экономике, в вопросах финансового консалтинга. Было несколько предприятий, которыми я руководил, которые консультировали очень уважаемых людей", - сказал Турчинов.

Однако журналисты отмечают, что бизнес успехи тещи Турчинова совпадают с периодами его же успехов в политике.

После Оранжевой революции родственники и партнеры Турчинова приобрели офисный центр в Киеве на улице Туровской, 13-15. Затем здесь розмитився офис партии "БЮТ-Батькивщина".

После Революции достоинства фирмы тещи Турчинова, кроме имения в Белогородке, приобрели ряд объектов недвижимости в Киеве. Речь идет о помещении на 6 тыс кв.м. на проспекте Королева, 1, а также три помещения по 200 кв каждое на ули. Коновальца, 32-В. Еще в 2014 году тесть Турчинова открыл ресторан вместе с бизнесменом Игорем Тынным.

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