В Human Rights Watch заявили о давлении на суд в делах "Айдара" и "Торнадо"

Human Rights Watch обеспокоена насилием во время судебных заседаний по делам сотрудников батальонов "Айдар" и "Торнадо", а также давлением на прокуроров, судей и адвокатов.

Об этом в четверг 12 января во время презентации ежегодного всемирного доклада Human Rights Watch о ситуации с правами людей заявила представитель Human Rights Watch в Украине Таня Купер, сообщает "Укринформ".

"Мы также обеспокоены тем, как идут суды по уголовным делам против сотрудников батальйонов "Айдар" и "Торнадо". Особенно нас беспокоит насилие, которое происходит во время судебных заседаний там, и давление, которое осуществляется на прокуроров, на судей, на адвокатов и других участников этих судебных заседаний", - сказала она.

Про словам Купер, в Human Rights Watch уверены, если насилие будет продолжаться во время судебных заседаний по делам сотрудников "Айдара" и "Торнадо", то будет очень сложно добиться справедливости для жертв преступлений.

"И, конечно же, украинские власти должны приложить все силы для того, чтобы обеспечить безопасность и нормальное проведение таких судебных заседаний", - подчеркнула она.

Напомним, 11 января появилось сообщение, что в Киеве "напалина охрану Лукьяновского СИЗО". Во время конфликта здание СИЗО окружала полиция для того, чтобы обеспечить порядок.

Позже стало известно, что "торнадовец" хотел отрезать себе ухо.

Затем заместитель министра юстиции Денис Чернышов проинформировал, что неправомерных действий со стороны подследственных бойцов расформированной роты "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в Киеве не было. По его словам, у "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора.

Отметим, что летние закрытые слушании дела бойцов скандально известного батальона "Торнадо" в Оболонском районном суде города Киева сопровождались беспорядками как в зале судебных заседаний, так и на прилегающей территории.

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