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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 12 января 2017 г.
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Боевики за день 28 раз обстреляли позиции сил АТО, трое украинских военных ранены
время публикации: 19:53
последнее обновление: 19:54
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Российско-оккупационные войска за день 38 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом в четверг 12 января сообщили в пресс-центе штаба АТО на странице в соцсети Facebookk.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. В целом, по состоянию на 18 часов произошло 38 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Мариупольском направлении боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино стрелял снайпер.

На Луганском направлении – из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымском. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоолександровке.

На Донецком направлении, используя минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, обстреливали наши позиции в районе Каменки, Луганского, Зайцевого, Авдеевки и Троицкого.

Трое наших военных ранены, сообщили в штабе.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще пятеро получили ранения.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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