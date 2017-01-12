Боевики за день 28 раз обстреляли позиции сил АТО, трое украинских военных ранены

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Российско-оккупационные войска за день 38 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
Об этом в четверг 12 января сообщили в пресс-центе штаба АТО на странице в соцсети Facebookk.
"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. В целом, по состоянию на 18 часов произошло 38 обстрелов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на Мариупольском направлении боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино стрелял снайпер.
На Луганском направлении – из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымском. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоолександровке.
На Донецком направлении, используя минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, обстреливали наши позиции в районе Каменки, Луганского, Зайцевого, Авдеевки и Троицкого.
Трое наших военных ранены, сообщили в штабе.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще пятеро получили ранения.
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