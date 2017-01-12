Порошенко представил нового главу Одесской ОГА: два образования, хозяйственник с большой буквы

Президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Одесскую область заявил, что принял решение назначить новым главой Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, который в конце 2016г победил в конкурсе на занятие соответствующей должности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня я принял решение о назначении человека, который победил на конкурсе, руководителем Одесской ОГА, Максима Степанова", - сказал Порошенко в четверг днем в Одессе во время представления активу области нового руководителя ОГА.

Глава государства отметил, что возлагает на Степанова большие надежды, особенно в тех направлениях, где не смогло добиться результатов предыдущее руководство ОГА.

"Человек, который имеет два высших образования, не новый в Одесской области - имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя областной государственной администрации, человек, настроенный здесь работать, а не ездить по заграницам, брать на себя четкие обязательства и их выполнять", - сказал он.

"Он не только хозяйственник с большой буквы, но и общественный деятель, человек, который имеет опыт государственного управления", - сказал Порошенко о Степанова.

В частности, президент призвал нового главу обладминистрации содействовать развитию бизнеса в регионе, созданию новых рабочих мест, обеспечить борьбу с преступностью в сотрудничестве с прокуратурой, СБУ и полицией.

Отдельно Порошенко попросил Степанова сохранить открытый бывшим главой ОГА Михеилом Саакашвили центр административных услуг.

Также президент попросил депутатов, чиновников различных ведомств, предпринимателей, силовиков поддержать и помочь новому руководству ОГА.

Степанов в конце декабря 2016 года, занимая должность директора госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина", победил в конкурсе на занятие должности главы Одесской облгосадминистрации. Сразу после обнародования результатов в эфире одесского телеканала "1-й городской" Степанов заявил, что начнет работу с "восстановления управляемости областью". Среди приоритетов в работе он назвал развитие туристического потенциала области, борьбу с преступностью, развитие экономики региона в целом.

21 декабря 2016 года Кабинет министров Украины одобрил назначение Степанова главой Одесской ОГА.

У Степанова есть опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

Как сообщалось, 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника. С тех пор областью руководила заместитель главы обладминистрации Соломия Бобровская.

30 ноября Порошенко объявил конкурс на должность одесского губернатора.

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