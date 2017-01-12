У Матиоса начали расследовать бой, после которого Савченко оказалась в плену. По статье "небрежное отношение к службе"

Военная прокуратура Украины начала досудебное расследование по поводу боя 17 июня 2014 года, в котором внефракционная Надежда Савченко попала в плен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на журналистский запрос "Цензор.НЕТ".

" ...Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 425 УК Украины, по факту халатного отношения должностными лицами воинской части В0624 к службе, повлекшее тяжкие последствия в виде гибели 16 военнослужащих, попадание 7 военнослужащих в плен незаконных вооруженных формирований, а также захват, 17.06.2014 в районе города Счастье Луганской области, представителями незаконных вооруженных формирований военной техники указанной воинской части", - говорится в тексте документа, копия которого обнародована 11 января 2017 года.

В0624 - военная часть батальона "Айдар". В января 2015 года номер части был изменен.

Как отмечается, в рамках этого уголовного производства обвинений еще никому не предъявлено.

Ранее на пресс-конференции лидер общественной организации "Развитие украинской молодежи" Евгений Господинюк заявил, что досудебное расследование открыто военной прокуратурой Харьковского гарнизона против Савченко за военную небрежность.

Дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 28 ноября.

"Начато досудебное расследование по статье 425 УК - "небрежное отношение к военной службе", - отметил он, предоставив соответствующее письмо с Военной прокуратуры.

Господинюк отметил, что его организация подавала заявление в Военную прокуратуру на основании показаний бойцов, которые были вместе с Савченко.

В то же время, по его словам, активистам неизвестно, на каком этапе сейчас это расследование.

Сама Савченко пока что эту информацию не комментирует.

Судя по сообщениям на официальных страницах сестер Савченко в Facebook, 11 января они находились в Праге, где встречались с чешскими политиками, диаспорой и представителями СМИ.

27 декабря Савченко представила свой собственный политический проект под названием РУНА. Вместе с ней в презентации участвовали львовский политик и бизнесмен Теодор Дьякив (ранее сотрудничал с БЮТ и Александром Гриценко, откуда каждый раз уходил со скандалами), а также бывший репетирор по математике Назар Мухачев, называющий себя "сотником" Самообороны Майдана.

Собственно бренд РУНА сначала принадлежал Мухачеву, тогда как Дьяков позиционирует себя как представителя движения "Народный суверенитет".

Кроме того, Савченко постоянно сопровождает фейковый "генерал" Владимир Рубан. В частности, СМИ установили, что именно на его машине Савченко ездила на переговоры с боевиками в Минск.

По многочисленным сообщениям в медиа, Рубан связан Виктором Медведчуком.

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