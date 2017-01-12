Психолог назвал причины самоубийств среди бойцов АТО

Единого фактора, который провоцирует бойцов АТО на суицид, нет. Об этом рассказал военный психолог Андрей Козинчук, сообщает Апостроф.
По его мнению, к самоубийству бойцов АТО может подтолкнуть алкоголизм или психические заболевания.
"Также факторами, которые могут побудить к суициду, выступают депрессивное расстройство, потеря рационального мышления в связи с длительным пребыванием в зоне боевых действий, наличие психотравмирующих факторов (смерть побратима)", – отметил он.
По словам Козинчука, одним из ключевых факторов в этом вопросе является отсутствие социальной и индивидуальной поддержки. Ведь в Украине боец часто остается один со своими проблемами.
При этом психолог прогнозирует увеличение количества суицидников среди ветеранов АТО.
Напомним, в 2016 году количество погибших военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.
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