В Европарламенте рассказали о перспективах безвиза для украинцев в апреле-мае

Докладчик ЕП по вопросам безвизового режима Мария Габриэл заявила, что сделает все для того, чтобы межинституциональный диалог в ЕС по безвизу для Украины состоялся еще в феврале, а не в апреле.

"Сначала, как вы знаете, мы договорились о механизме приостановления. Он будет поставлен на голосование на пленарном заседании в феврале вместе с вопросом Грузии, и моя цель состоит в том, чтобы начать триалог (между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму для Украины) как можно скорее. Это значит, что я буду продолжать давление на Совет, чтобы иметь первый триалог не в апреле, а в феврале", - цитирует ее "Радио Свобода".

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, может ли безвиз для Украины заработать в апреле-мае, Габриэл заверила, что делает для этого все возможное.

"Мы делаем все, что можем, для этого, вы меня хорошо знаете", - сказала она, добавив, что точной даты сейчас назвать не может.

Ранее сообщалось, что комитет Европейского парламента по гражданским свободам и внутренним делам (LIBE) одобрил безвизовый режим со странами ЕС для граждан Грузии.

Напомним, 15 декабря 2016 года Европейский Совет поддержал безвиз для граждан Грузии и Украины уже в апреле нового года. Вскоре стало известно о переносе рассмотрения безвиза для Украины на новую дату, хотя официально эту информацию руководство ЕС опровергло.

В тот же день лидеры Евросоюза, несмотря на оппозицию ряда государств, согласились с инициированными Нидерландами предложениями относительно условий завершения ратификации в стране Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Согласно предложениям нидерландской стороны, соглашение об ассоциации с Украиной не является этапом на пути к членству в ЕС сейчас или в будущем, не включает гарантий коллективной безопасности, не ведет к любым формам обязательного военного сотрудничества и не позволяет украинцам работать в ЕС.

Также Украина не получит дополнительного финансирования и должна сделать все от нее зависящее для борьбы с коррупцией.

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